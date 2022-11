Nuova vittoria per l’Accademia SPAL contro il PGS Smile

(Di venerdì 18 novembre 2022) Quarto successo consecutivo perFemminile, che nella sfida valida per la prima giornata di ritorno, batte 4-1 le modenesi del PGS. Le biancazzurre di mister Salvatore Panicollano il match fin dalle prime battute e al quarto d’ora passano in vantaggio con Kalaja, che insacca al volo un bel cross di Loberti dalla destra. La prima frazione si chiude sul parziale di 1-0 e nella ripresa il copione non cambia, conche crea molte occasioni senza però riuscire a trovare il gol del raddoppio. Ad un quarto d’ora dal termine arriva il pareggio delle ospiti con la rete di Viva, ma le biancazzurre non si fanno destabilizzare e nei dieci minuti finali si scatena Tinelli con una tripletta lampo che chiude definitivamente la partita a favore ...

