Traffico di migranti tra la Sicilia e la Tunisia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Gestivano la tratta ditra le costene e la. La Polizia di Caltanissetta ha eseguito oggi 18 arresti, 12 in carcere e 6 ai domiciliari, disposto dal Gip del Tribunale nisseno, per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sgominata dalla Polizia un’organizzazione che gestiva ilditra le costene e lamettendo a disposizione mezzi e scafisti Secondo quanto hanno accertato le indagini, un uomo e una donna di origini tunisine, con vari punti strategici dislocati in più centrini, avrebbero impiegato piccole imbarcazioni, munite di potenti motori fuoribordo e condotte da esperti scafisti, per trasportare in poco tempo, tra la ...

