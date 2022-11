Superman | Amy Adams tornerà nei panni di Lois Lane? La risposta dell' attrice

Durante la premiere di Come per disincanto ,Adams ha parlato brevemente ai microfoni di Variety del ritorno di Henry Cavill comein Black Adam e prossimamente in altri film del DCU. Il volto di Lois Lane nell'Universo DC ne ha ...Leggi anche, Henry Cavill ufficializza il suo ritorno nel DC Extended UniverseAdams: "Henry è unfantastico"Adams è molto impegnata negli ultimi giorni nella promozione di ...Le recenti speculazioni riguardo al Superman di Henry Cavill si sono inevitabilmente proiettate cianche sulla Lois di Amy Adams; ottenendo una reazione diretta dall'attrice stessa.Amy Adams is uncertain whether she will be returning as Lois Lane in the upcoming Superman film with Henry Cavill. She said that she would support any decision makers have regarding the cast.