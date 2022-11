Mancini | ho visto cose positive e Grifo straordinario

L'Italia ha sconfitto l'Albania per 3 - 1 in amichevole. I Campioni d'Europa si sono imposti a Tirana in questo confronto che genera un po' di malumore,che tra quattro gironi incominceranno i Mondiali e la nostra Nazionale non sarà della partita in Qatar. Gli azzurri sono passati in ...... hocose positive. Sono stati bravissimi, specie nel primo tempo quando abbiamo avuto tante occasioni". Così, 'a caldo', il ct azzurro Roberto, ai microfoni di RaiSport subito dopo la ...(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "I miei sono stati bravi, abbiamo anche cambiato un po' sistema ed è andata bene, ho visto cose positive. Sono stati bravissimi, specie nel primo tempo ...Il c.t. azzurro commenta la vittoria sull'Albania: "Abbiamo cambiato qualcosa nel nostro sistema, le indicazioni sono buone" ...