Alcaraz e una scalata record | mai nessuno è salito in vetta così in velocemente

(Di giovedì 17 novembre 2022) Carloscome Bob Beamon. Un salto nel futuro, un balzo in avanti di 32 posizioni che non ha riscontro nella storia del tennis. Il 19enne spagnolo non è solo il più giovane tennista numero 1 ...

Carloscome Bob Beamon. Un salto nel futuro, un balzo in avanti di 32 posizioni che non ha riscontro nella storia del tennis. Il 19enne spagnolo non è solo il più giovane tennista numero 1 della ...Djokovic: 'merita di essere il numero uno' Djokovic si è complimentato con lo spagnolo per l'importante traguardo raggiunto a soli 19 anni e sei mesi e ha spento ogni polemica. 'Èbella ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Djokovic a Wimbledon), ricorderemo il 2022 come una stagione a suo modo rivoluzionaria. Nessuno era mai riuscito a sedersi sul trono del tennis, a compendio dell’anno, all’età di Alcaraz, il n.2 ha 17 ...