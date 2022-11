Umana Reyer Venezia | Spissu e la qualificazione della Nazionale ai Mondiali | “Siamo un gruppo solido Pozzecco? Continua a darmi serenità e sicurezza”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Marco, intervistato da Giampiero Marras sul “Corriere dello Sport”, ha parlato di vari argomenti, tra cui l’affinità sul parquet con la canottacon Alessandro Pajola: “Amo giocare con Alessandro perché ci capiamo al volo e ci incastriamo perfettamente. Vorrei sempre un compagno come lui”. Il grande orgoglio azzurro da cosa deriva? “Dal fatto che stiamo bene insieme, che ci aiutiamo l’un con l’altro e penso si sia visto in campo, credo che questo i tifosi lo capiscano. Indipendentemente da chi c’è o da chi manca, noi giochiamo insieme, come una squadra, è lo spirito di questo grande”. Il playmaker sardo ha parlato anche del legame che c’è con il c.t.: “Sapete ormai quanto sia speciale il nostro rapporto. Dopo avermi dato fiducia alla Dinamo ...

... A, Segafredo Zanetti Bologna) #11 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, Fila San Martino di Lupari) #12 Valeria Trucco (1999, 1.86, A, Geas Sesto San Giovanni) #14 Sara Madera (2000, 1.87, C,...Le notizie sul campionato dellaVenezia . Questa settimana hanno giocato le ragazze spopolando Il report del capoufficio stampa, Francesco Rigo Una domenica di festa perfemminile, che è scesa in campo a Taliercio. La squadra maschile riposava per gli impegni delle nazionali. I ragazzi di coach Mazzon hanno ottenuto l'undicesima vittoria consecutiva su 11 ...Oggi 16 novembre 2022 la Società Veneziana di Ginnastica Costantino Reyer compie 150 Anni. Per festeggiare il compleanno della gloriosa società, Umana Reyer e Istituto Andrea Barbarigo di Venezia ...