Omicidio di Anastasiia | la confessione dell' ex marito | ' L' ho uccisa | poi sono tornato a consegnare dolci'

...in carcere l' ex marito diAlashri , la 23enne ucraina uccisa con diverse coltellate a Fano . È stato infatti convalidato dal Gip di Bologna il fermo per l'uomo 42enne che dopo l'...Viene ritenuta più improbabile l'ipotesi che l'sia avvenuto nell'abitazione. La casa ... "aveva trovato a Fano un luogo ideale per rincorrere i propri sogni e coltivare le proprie ...Resta in carcere l'ex marito di Anastasiia Alashri, la 23enne ucraina uccisa con diverse coltellate a Fano. È stato infatti convalidato dal Gip di Bologna il fermo per l'uomo 42enne che dopo ...Il gip di Bologna ha convalidato il fermo per omicidio. Il 42enne accusato della morte di Anastasiia ha parlato e confermato il litigio ...