Inflazione ad ottobre | 11 | 8 per cento Ai livelli del 1984

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L’adè al livello di 38 anni fa. I prezzi sono aumentati il mese scorso rispetto al precedente dell’11,8 per. Dati ISTAT. L'articoload: 11,8 per Aidel proviene da Noi Notizie..

Italia :disvelata nei dati definitivi. L'IPC mensile è aumentato del 3,4% rispetto al precedente 0,3% e a previsioni di 3,5%. L'annuale ha mostrato un rialzo dell'11,8% ...Sono per lo più i Beni energetici, sia quelli regolamentati sia quelli non regolamentati, a spiegare la " straordinaria accelerazione dell'di2022". Anche i prezzi dei Beni alimentari (sia lavorati sia non lavorati) continuano ad accelerare, in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i ...Stangata annua da +2.765 euro a nucleo residente Sulla base dei dati definitivi dell’inflazione diffusi oggi dall’Istat, il Codacons ha stilato la classifica delle regioni dove i prezzi al dettaglio ...In forte rialzo l'indice FOI. Inflazione a due cifre per la prima volta dal 1984 . Affitti sempre più cari, colpiti i risparmi delle famiglie.