ATP Finals 2022 | Casper Ruud batte Taylor Fritz | vince il Gruppo Verde ed elimina Rafael Nadal

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il norvegeseil secondo match della seconda giornata deldelle Nitto ATPdi tennis: a Torino viene piegato per 6-3 4-6 7-6 (6) in due ore e quattordici minuti lo statunitense. Il norvegesela classifica del girone edlo spagnolo, mentre lo statunitense si giocherà il secondo posto giovedì nello scontro diretto con il canadese Felix Auger-Aliassime. Nel primo set si registra la partenza sprint di, che tiene il servizio in apertura e nel secondo gioco si procura tre break point consecutivi. Il terzo è quello buono, ed il norvegese scappa sul 2-0....