(Di martedì 15 novembre 2022) Una cena con 500 ospiti eccellenti per l'Acquisition Gala. Non una serata mondana, ma un incontro di fundraising per conservare e accrescere la collezione pubblica nazionale del Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Vanity Fair Italia

... ancora rancori con Meghan Markle: rifiuta il suo ultimo invito Kate Middleton, regaloper ... attraversoparata : la ben nota Trooping the Colour , che si tiene solitamente il secondo ...... Ironheart ècosa sua . Che questa eredità stia andando nella giusta direzione e tutte le belle cose incoraggianti che speri di sentire dall'Iron Man in persona ". Ironheart ha un legame... Una speciale notte stellata al Maxxi di Roma Attualmente in forza al Monza, dove sta facendo molto bene, Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Juventus, sarebbe finito nel mirino di una delle big d'Europa, il ...Sandro Santolin, imprenditore esperto di processi demolitivi primordiali, ha moderato il convegno “Dalla terra all’uomo – il ruolo del microbiota come attore del benessere” che si è tenuto di recente ...