Qatar 2022 | i Made in Italy che vanno ai Mondiali

(Di martedì 15 novembre 2022) Aidimancherà l’Italia di Roberto Mancini ma saranno presenti alcuni ‘in’: stiamo parlando di Walid Cheddira (Bari), Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach) e Nicola Zalewski (Roma). ‘Ualino’ Cheddira (classe ’98) è nato a Loreto (Ancona) e ha la doppia cittadinanza italiana-marocchina. Ha conquistato quest’anno i tifosi del Bari a suon di gol in serie B: è lui il capocannoniere attuale del campionato cadetto. Walid dovrà farsi trovare pronto in un girone di ferro: il Marocco se la vedrà con Canada, Belgio e Croazia. Aidici sarà anche ‘Marco’ Thuram, classe ’97 nato a Parma, figlio del mitico Lilian (campione nel 1998). In realtà il ct della Francia Didier Deschamps inizialmente aveva ...

Commenta per primo La lunga sosta invernale per i Mondiali delavrà lo stesso effetto di un'insolita estate di mercato . Si parlerà pochissimo di calcio ...a chiare lettere nel gennaioera ...Le cifre in ballo per la firma del difensore slovaccoL'Inter chiude con una vittoria pesantissima il suo, prima della lunga sosta per il Mondiale in. Milan Skriniar ©LaPresseIl blitz di ..."Mi fa piacere raggiungere Lippi e Prandelli, speriamo di allungare la striscia anche se mi pare abbastanza dura arrivare a Bearzot e Pozzo". (ANSA) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...