Golf | PGA Tour | Francesco Molinari protagonista al ‘The RSM Classic’

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022)sbarca in Georgia (USA) dove dal 17 al 20 novembre prenderà parte al “The RSM Classic”, ultimo torneo ufficiale dell’anno solare del PGA. Sessantottesimo al World Wide Technology Championship at Mayakoba e quarantasettesimo allo Houston Open in Texas, il torinese cerca il riscatto in vista del 2023. Occhi puntati su Tony Finau, numero 12 del world ranking, senza dimenticare l’australiano Jason Day e l’inglese Justin Rose, in ripresa dopo un periodo non esaltante. Spazio poi ai vincitori del torneo nelle scorse edizioni: Kevin Kisner, Robert Streb (a segno nel 2014 e nel 2020), Tyler Duncan (2019), Austin Cook (2017) e Mackenzie Hughes (2016). SportFace.