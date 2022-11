Anticipazioni Uomini e Donne | un altro tronista abbandona?

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo l’abbandono del trono dida parte di Federica Aversano, unpotrebbe lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. Come intuiranno facilimente i telespettatori che si sono appassionati al trono dei giovani, quello classico, si tratterebbe di Federico Dainese. Oltre a non andare particolarmente a genio a Maria De Filippi e a Gianni Sperti, infatti, Federico D. è rimasto senza corteggiatrici., Federico Dainese lascia il trono? Federico Dainese, 28ennediproveniente dalla Liguria, sarebbe sul punto dire il programma. Stando ai rumors, lo farà nel corso della prossima registrazione. Sul trono dunque rimarranno ...

Esterno Notte, ledella prima puntata Aldo Moro, Presidente della DC, il primo ... giorno stesso della fiducia al IV governo Andreotti, dopo aver ucciso in via Fani i cinquedella ...e Donnee diretta della puntata di oggi, lunedì 14 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Stando alledi oggi a centro studio ancora la storia ...Oggi si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. (News e Anticipazioni Uomini e Donne) Lavinia ha fatto un’esterna con Alessio Campoli. L’altro Alessio l’ha rimproverato per il fatto che va a ...Esterno notte: le anticipazioni (trama - storia vera e cast) della prima puntata in onda stasera, lunedì 14 novembre 2022, alle ore 21,25 ...