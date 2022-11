Juventus-Lazio le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 13 novembre 2022) dello Stadium tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Maurizio Sarri. La, in questo ultimo match primalunghissima sosta per i Mondiali di calcio, ospita laallo Stadium. Il turno si conclude quindi con una grandissima sfida tra due compagini che vogliono Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... Salernitana fuori casa, Roma in casa, Lecce ea domicilio. Tre trasferte molto calde e José ... dell'ex Inter Ivan Persic e degli exKulusevski - Bentancur. Pioli sa che il suo Milan ...21:46 46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO Si riparte a Torino, iniziato il secondo tempo di. 21:31 45' - FINE PRIMO TEMPO Finisce il primo tempo della sfida, all'intervallo Juve in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...19' SI FERMA KOSTIC - Sente tirare il serbo, Allegri schiera Chiesa al suo posto 18' - Pedro, sulla pressione di Gatti, lo circumnaviga ma non riesce a dare forza alla sua ...