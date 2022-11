Ucraina | segretario di ' Russia Unita' illeso dopo attentato a Lisichansk

(Di venerdì 11 novembre 2022) Kiev, 11 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Andrei Turchak, ilgenerale di, il partito di governo russo, è uscitoda undurante una visita nell'orientale. Lo hanno confermato i parlamentari russi. Il convoglio su cui viaggiava Turchak è stato assaltato a, città della Repubblica popolare di Lugansk recentemente incorporata dalla, mentre tornava da un ospedale dove aveva fatto visita ai feriti in combattimento. "Sulla via del ritorno, Turchak e il suo staff sono stati attaccati. Nessuno è rimasto ferito, ma la loro auto è stata danneggiata", ha detto il primo vicepresidente della camera bassa del parlamento russo, Viktor Vodolatski, all'agenzia Tass.

...a Milano e Pd - 5s a Roma) che lo scorso weekend si sono riunite per chiedere la pace in. ... L'alterco a quel punto è divampato ulteriormente, con ildi Azione che ha tentato di ......continuano a sostenere i coraggiosi difensori dell'con ulteriore assistenza militare per aiutarli a proteggere il loro paese dall'aggressione russa'. Lo ha detto Antony J. Blinken,...Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello a 'tutte le parti' a 'fare tutti gli sforzi' per estendere l'accordo sull'esportazione di grano ucraino, inclusa l'agevolazion ...Kiev, 11 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Andrei Turchak, il segretario generale di Russia Unita, il partito di governo russo, è uscito illeso da un attentato durante una visita nell’Ucraina orient ...