Qatar 2022 | Pogba | ' sosterrò la mia Francia da lontano ma il mio cuore è con la squadra'

Domenica alle 20.45, poi, ci sarà la trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus nell'ultimo turno prima della pausa per i Mondiali di. La squadra di Raffaele Palladino , invece, è a ...() 17:15 Juventus, Scaloni su Di Maria e Paredes Il ct dell'Argentina esce allo scoperto in vista degli ultimi impegni con i club prima della partenza per il Mondiale di. () 17:10 Juventus ...Sono state oggi diffuse le convocazioni del CT Fernando Santos per il Mondiale in Qatar: c’è Rui Patricio Anche Rui Patricio entra a far parte della lista dei giallorossi che parteciperanno al Mondial ...L’esterno ex Atalanta, oggi in forza al Leicester, fa parte della lista dei convocati diramata dal ct Martinez C’è anche il nome di Timothy Castagne fra i 26 convocati del Belgio che parteciperanno al ...