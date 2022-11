Morto a 21 anni | Pietro era a Milano per un colloquio di lavoro Grave il compagno Francesco

(Di giovedì 10 novembre 2022) Aveva solo 21Caputo , originario di Pompei ma residente a Torre Annunziata, Napoli, che si trovava ada una settimana per far visita al suoMazzacane , tre...

Era partito con la mamma di 19, originaria della Costa d'Avorio, dalle coste della Tunisia alle 4 di ieri, alle 19 era. Aveva dei disturbi respiratori e la madre sperava di curarlo in ...Un bambino di 2è stato aggredito a morte da un Rottweiler . Il piccolo stava giocando con due cani nel cortile ... Jyedon Pollard èal Westmead Hospital di Sidney, a causa delle gravi ferite ...Un uomo di ottantatré anni, Remo Macinati, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio a Cisterna di Latina. Secondo le prime informazioni, l'anziano stava guidando in via Ne ...Un bambino di 2 anni è stato aggredito a morte da un Rottweiler. Il piccolo stava giocando con due cani nel cortile di un motel di Cowra, in Australia, quando uno dei ...