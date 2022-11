Elisabetta Gregoraci | la struggente rivelazione sul brutto male | “… si è ammalata di tumore”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 10 novembre 2022)ha deciso di raccontarsi senza omettere i particolari vissuti nel momento in cui si è trovata faccia a faccia con un. Tutti noi ricordiamocome una partecipante alla quinta edizione del Grande Fratello vip. E questo ciò che è accaduto due anni fa, ossia Nel 2020. Impossibile non dimenticare il fatto che è stata lei stessa a prendere la decisione di abbandonare la casa prima della sua votazione proprio perché desiderava tornare a casa dal figlio Nathan Falco e festeggiare insieme a lui le feste natalizie.web sourceAll’interno della casa più spiata d’Italia si è fatta notare non soltanto per la sua bellezza ma anche per la sua immensa simpatia, una caratteristica che ...