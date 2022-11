Bonelli Ev | ' Il governo mente sui migranti e isola l' Italia per mera propaganda'

(Di giovedì 10 novembre 2022) "IlMeloni ha mentito spudorataquando, per motivare il blocco delle navi che avevano soccorso i naufraghi, ha affermato che l'non può essere un campo profughi, lamentando l'...

Adnkronos

"Questoe i suoi rappresentanti devono vergognarsi di aver giocato la loro propaganda sulla ... stupri e indicibili torture che si perpetrano nel lager libici, " conclude, " non ...Ha finito con l'alleanza niente meno che con Fratoianni -- Bonino. Dall'impraticabilità ... L'accusa è niente meno di aver sostenuto troppo, fino ad identificarsi, ilDraghi. Il punto ... Migranti, Bonelli: "Governo li usa come strumento di propaganda" - Video 1' di lettura 10/11/2022 - Bonelli: "Scostamento di bilancio lo pagheranno generazioni future" POLITICA (Roma). Si è tenuto davanti Montecitorio il flash-mob organizzato da Alleanza Verdi-Sinistra Ita ...Da quando il partito è stato sconfitto alle elezioni, molti esponenti del Pd sembrano pensare che la salvezza possa venire soltanto da un ritorno alle origini per così dire comuniste. Ciò si è visto n ...