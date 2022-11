(Di mercoledì 9 novembre 2022) Secondo quanto si apprende dai canali non ufficiali che monitorano lainin queste ultime giornate è diventata una città fantasma. La bandiera russa, secondo il New York Times “è stata tolta dagli edifici amministrativi. I posti di blocco russi sono stati abbandonati. Il governo di occupazione nominato dal Cremlino è fuggito InsideOver.

InsideOver

Chirichiamato e cosa comporteranno le nuove misure non è ancora noto. I fronti di guerra sono ... Drammatica la situazione anche a, dove sono stati scoperti i cadaveri di tre civili uccisi ..."Si combatterà casa per casa e ciun numero molto alto di vittime: la prospettiva è terrificante", spiega l'ex ufficiale dell'intelligence britannica. Dal'Ucraina può arrivare in Crimea ... La battaglia per Kherson sarà il crocevia della guerra in Ucraina