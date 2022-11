Delia Duran versione dark | il corpetto nero che fa vedere tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 9 novembre 2022)riesce a mandare completamente fuori di testa i suoi fan; è impossibile restare indifferenti di fronte a una donna come lei. Pe parlare diiniziamo con quanto successo all’Isola dei famosi, reality in cui i concorrenti (meglio noti come naufraghi), devono mettere a dura prova il loro spirito di adattamento. Nel corso di una puntata abbiamo visto l’ex gieffina, presente in studio come opinionista, iniziare una discussione con Nicolas Vaporidis per prendere le difese della sua amica Lory Del Santo. Episodio che testimonia perfettamente il carattere di. InstagramNon possiamo poi non parlare della polemica che ha visto coinvoltie Alex Belli finiti al centro del ciclone per via della scelta di tingere, di ...