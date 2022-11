Perché una vittoria trumpiana alle Midterm preoccupa i policymaker europei

Leggi su formiche

(Di martedì 8 novembre 2022) Oggi gli elettori americani andranno a votare per rinnovare la Camera dei Rappresentati e un terzo del Senato degli Stati Uniti. Le previsioni di Politico suggeriscono che i Repubblicani possano vincere la Camera, mentre la sorte del Senato è più in bilico e verrà decisa su pochi collegi cruciali, come quelli in Georgia, Arizona, Nevada e Pennsylvania (in particolare quest’ultimo Stato è stato scelto come luogo per i comizi di Barack Obama e Joe Biden da un lato, e Donald Trump dall’altro). Attualmente i Democratici controllano la Camera, il Senato e la Presidenza (volendo essere precisi, in realtà al Senato sono 48 i rappresentanti Dem, ma gli otto senatori indipendenti solitamente votano con loro e possono quindi essere considerati grossolanamente parte del blocco). È piuttosto improbabile che i Dem riescano a ottenere entrambe le Camere, ma basterebbe probabilmente il controllo ...