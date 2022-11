Gestaccio di Balotelli ai tifosi del Basilea | il calciatore del Sion rischia una squalifica | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) Mario, in un modo o nell’altro, riesce a far parlare di sè. Ilitaliano, che ultimamente era finito sotto i riflettori per dei bei gol, adesso è sulla bocca di tutti per un gesto sgradevole., da poco aldopo una complicata esperienza in Turchia, non ha brillato nella sfida contro ile la reazione nei confronti deiavversari è finita nella bufera.è stato preso di mira daidelai quali ha rivolto il dito medio. Ilè stato ripreso dalle telecamere e anche se ilnon è stato sanzionato in campo,adesso una...