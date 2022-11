Ginnastica | Adem Asil si incorona Signore degli Anelli Apoteosi turca ai Mondiali | Zou sfiora l’impresa

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022)è il nuovo. Il turco ha trionfato in maniera perentoria a Liverpool e si è laureato Campione del Mondo in maniera ampiamente meritata, dopo che in estate si era messo al collo la medaglia d’argento agli Europei. Il nativo di Alessandria d’Egitto (infatti il suo nome di battesimo è Abdelrahman Elgamal, poi è stato naturalizzato nel 2019) è risultato impeccabile in una finale al castello che si è rivelata decisamente equilibrata. Il 23enne, che era alla prima finale iridata della carriera, succede nell’albo d’oro al cinese Xingyu Lan, che dodici mesi fa ebbe la meglio sui nostri Marco Lodadio e Salvatore Maresca (assenti in questa occasione per scelta tecnica, l’Italia ha puntato sulla gara a squadre conclusa in quarta posizione). Si tratta del secondo turco a imporsi su ...