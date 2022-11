Marini guida le libere a Valencia | Quartararo precede Bagnaia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 novembre 2022)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Luca, in sella alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team, con il tempo di 1’30?217 chiude in testa le secondedella Motogp a, un tempo che gli vale anche il primato nella classifica combinata del venerdì. Il fratello di Valentino Rossi – presente al “Ricardo Tormo” su invito di Pecco– ha preceduto altre due Ducati, quella del team Pramac affidata a Jorge Martin (+0?105) e la Desmosedici ufficiale di Jack Miller (+0?128). Quarto con la Honda Marc Marquez, più lento di 173 millesimi, quinto posto per Enea Bastianini (+0?177) davanti a Miguel Oliveira (+0?205), settimo Johann Zarco a poco più di due decimi. In ottava e nona posizione i protagonisti più attesi del weekend: Fabio, campione del mondo in carica e che ...