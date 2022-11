Fatti una birra | vivi l’Italia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il nostro essere italiani è identificato con valori profondamente radicati per tutti, e di sicuro familiarità e inclusività, parti integranti della nostra cultura, sono al centro dei nostri pensieri. Ma ci sono anche il brio, il divertimento e la gioia di godersi momenti di spontaneità e allegria, con naturalezza. Ma che cos’è davveronità? L’ha chiesto agli italianiMoretti con un’indagine commissionata ad Astra Ricerche. Per un brand che parla di sincerità dal ’92 il risultato è sicuramente interessante, visto che da sempre questavuole celebrare questo valore, creando nel momento del consumo un posto immaginario dove sentirci a nostro agio, con leggerezza, e una buona. Il report arriva in un momento molto particolare e complesso, e ci aiuta a scardinare stereotipi e cliché. Parte ...