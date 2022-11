“Non dovevi dirlo” Choc al Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria l’ha fatta grossa Guai in vista

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022)e la frase sul Covid, rischio squalifica. Il concorrente del GF Vip è da tempo ormai protagonista di una relazione con Antonella Fiordelisi all’interno della Casa. O meglio, lo era. Nella puntata del 27 ottobre, infatti, oltre alle eliminazioni di Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez, c’è stato un duro confronto proprio trae Antonella. Quest’ultima è rimasta malissimo per le parole di Sonia Bruganelli sul volto di Forum il quale non si è opposto alle sue dichiarazioni. L’opinionista del GF Vip ha detto chenon ha bisogno di portare avanti la storia con Antonella per piacere al pubblico. Ebbene lui non ha controbattuto e questo ha deluso parecchio la spadaccina che si è sfogata con gli altri coinquilini: “Ho sbagliato tuto. Non mi dovevo avvicinare a ...