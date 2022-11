Come conservare il caffè preservando l’aroma ed evitando gli sprechi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 3 novembre 2022) Siamo italiani, amiamo ile chi non lo conserva in casa ? Se è vero che ormai ci sono le amatissime macchinette per preparare ilcon capsule e cialde, è anche vero che ilmacinato in casa non manca mai. E spesso ci chiediamo: masi conserva ilche si possa rovinare e che possa perdere il suo aroma? Glialimentari sono all’ordine del giorno, ecco dunque un consiglio sual meglio ilin modo corretto un alimento, significa ottimizzare al meglio ogni sua parte e, quindi, risparmiare economicamente e allungare il suo periodo di vita. Inoltre, ilè un prodotto costoso: arriva da lontano, spesso dal sud ...