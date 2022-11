(Di mercoledì 2 novembre 2022) L'uomo, di origini statunitensi, aveva già scontato in America una condanna a 11 anni per reati dello stesso tipo. Nelle migliaia di foto e video compaiono minori tra gli 8 e i 14 ...

L'uomo, di origini statunitensi, aveva già scontato in America una condanna a 11 anni per reati dello stesso tipo. Nelle migliaia di foto e video compaiono minori tra gli 8 e i 14 anni. Firenze, detiene 200.000 file di materiale pedopornografico: arrestato 61enne L'uomo avrebbe ammesso di aver già scontato 11 anni di reclusione negli Usa per gli stessi reati. È stato rintracciato nella Val d'Elsa in una zona remota di campagna.