Marcell Jacobs alla Corsa dei santi | Ero tentato | ma

(Di martedì 1 novembre 2022) “Essere qui per questabenefica è veramente importante, lae lo sport possono unire tantissime persone, farlo per motivi di solidarietà è ancora più importante. Avrei fatto anch'io una corsetta, ma di solito più di 100 metri non li faccio ” Lo ha dichiarato, campione olimpico dei 100 metri, in occasione della “dei”, l'iniziativa atletica di beneficenza organizzata da Don Bosco con partenza da Piazza San Pietro.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Avrei fatto anch'io una corsetta, ma di solito più di 100 metri non li faccio " Lo ha dichiarato, campione olimpico dei 100 metri, in occasione della "Corsa dei Santi", l'iniziativa ...Uno starter d'eccezione per la 'Corsa dei Santi'.ha dato il via alla 14/a edizione dell'appuntamento classico del calendario podistico nazionale: la manifestazione, promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana ...(Agenzia Vista) Roma 1 novembre 2022 Uno starter d'eccezione, l'Olimpionico Marcell Jacobs, ha dato il via alla 14esima edizione della Corsa dei santi, l'appuntamento classico del ...Avrei fatto anch'io una corsetta, ma di solito più di 100 metri non li faccio ” Lo ha dichiarato Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, in occasione della “Corsa dei Santi”, l'iniziativa ...