Evade dai domiciliari | rapina uomo e ferisce tre persone | arrestato 29enne acerrano

(Di martedì 1 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodaiuna persona e netre. E’ accaduto ieri sera, in via Carlo di Tocco, a Napoli. Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia, dopo l’intervento dei Falchi della Squadra Mobile, degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Poggioreale, su segnalazione della Centrale Operativa, due uomini hannoto l’orologio ad un. Durante la colluttazione uno dei duetori è, però, scappato a bordo di una moto. Il complice, rimasto sul posto, è stato accerchiato da alcuneintervenute per aiutare la vittima della. Ed è stato allora che ha iniziato a far fuoco con una pistola ferendo tre ...

Napoli . I falchi della squadra mobile, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Poggioreale, sono intervenuti in via Carlo di Tocco per la segnalazione di una persona ferita ... Evade dai domiciliari, rapina una persona e ne ferisce tre. E' accaduto ieri sera, in via Carlo di Tocco, a Napoli. (ANSA) ... Il rapinatore, un 29enne di Acerra, era evaso dagli arresti domiciliari, dove si trovava per tentato omicidio. Arrestato dai falchi. Rapina una persona, ma viene accerchiato dalla folla che cerca di b ...