Willow | nel nuovo trailer Warwick Davis brucia i nemici con un lanciafiamme

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L'ultimodedicato aanticipa alcune novità legate alla serie, ispirando nuove speculazioni in merito al mondo in cui è ambientata. Pubblicato sul canale You Tube ufficiale di Lucasfilm, ildici offre un ulteriore sguardo sulla serie fantasy targata Disney Plus, mostrandocicon in mano un. La serie si pone come sequel dell'omonimo film dark fantasy di Ron Howard del 1988, ritrovando inil suo protagonista. La storia principale disi sviluppa molto tempo dopo rispetto agli eventi del film, con il protagonista di sempre affiancato da un gruppo di nuovi avventurieri interpretati da Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar ...