Taranto | i defunti si trovano con l’app Cimitero | maggiore decoro ed innovazione per la ricorrenza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune die un po’ ditecnologica, per favorire le visite ai cimiteri “San Brunone” e “Santa Maria porta del cielo” in occasione delle giornate tradizionalmente dedicate alla commemorazione dei. L’amministrazione Melucci, attraverso l’assessorato all’Ambiente, in questi giorni è impegnata su questi fronti, grazie anche alla collaborazione della cooperativa Kratos, titolare dei servizi cimiteriali. Oltre il consueto servizio di pulizia è stata disposta la piantumazione di piante ornamentali e floreali nelle aiuole di entrambi i cimiteri. È stato risolto anche un problema relativo alla disponibilità di acqua nella quarta e quinta zona del “San Brunone”: la pompa che riforniva i rubinetti è stata sostituita e, per ...

Un'app per trovare i cari estinti: è la novità, in campo tecnologico, che sarà attiva nei due cimiteri didalle prossime giornate dedicate alla commemorazione dei. Non sarà più un problema individuare e raggiungere la posizione delle sepolture di familiari o amici scomparsi e dei quali - ...Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Maggiore decoro e un po' di innovazione tecnologica, per favorire le visite ai cimiteri '...dedicate alla commemorazione dei. L'...La tradizionale due giorni dedicata ai santi e ai morti è un appuntamento molto sentito in Puglia. In tanti, infatti, si riversano nei cimiteri per commemorare i propri cari.Nelle due strutture, il cimitero San Brunone (quartiere Tamburi) e il cimitero di Talsano, non sarà più un problema individuare e raggiungere la posizione delle sepolture di familiari o amici scompars ...