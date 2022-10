F1 | la Red Bull continua a sfornare record | la “nuova era” tanto attesa rischia di essere peggio delle precedenti?

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Proviamo a fare un gioco. Torniamo con la mente al 20 marzo scorso. Sullo schieramento di partenza del circuito di Sakhir sta per prendere il via il Gran Premio del Bahrain ed il Mondiale di Formula Uno 2022. Charles Leclerc dalla pole position. Max Verstappen, fresco campione del mondo, al suo fianco. La prima gara della “era” della massima categoria del motorsport. Unaletteralmente spasmodica per un nuovo capitolo (posticipato di un anno per colpa della pandemia) che doveva far ripartire tutti da zero. Il classico foglio bianco. Nessuno sapeva cosa avremmo letto poi su quel pezzo di carta. Liberty Media e la FIA, in cuor loro, confidavano che il nuovo regolamento (unito al budget cap che limitava nettamente le spese rispetto alle annate) portasse al “giocattolo perfetto”. Grandi campioni, scuderie ...