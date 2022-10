Belve | Francesca Fagnani rivela con quale ospite ha avuto problemi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il retroscena sulla nuova edizione diRicomincerà molto presto, il 1° novembre, la nuova dizione dicondotta da. Per l’occasione è stata intervistata dal Corriere della Sera. Stando a quando dichiarato dalla presentatrice diversili avrebbe causati Massimo Ferrereo, ilall’ultimo minuto avrebbe cambiato idea e sarebbe scappato via L'articolo proviene da Novella 2000.

Uno scopo cheFagnani ha raggiunto con successo gli anni scorsi, tanto che in questa terza stagione di "" su Rai2 l'appuntamento settimanale viene addirittura triplicato. Infatti dal 1°...Fagnani ha svelato l'identità dell'ospite diche sarebbe scappato prima che lei potesse portare a termine l'intervista. La conduttrice diFagnani, ha confessato che uno degli ospiti della nuova edizione del programma tv sarebbe scappato.Fagnani: l'ospite scappato aGià in passatoFagnani ha ...Intervistata dal Corriere della sera Francesca Fagnani ha rivelato alcuni retroscena di Belve: "Un ospite è scappato" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...