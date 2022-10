Serie C 2022 2023 | il Foggia vince ancora | battuta la Viterbese in trasferta

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilda continuità all’ottimo momento di forma battendo 2-1 inlanell’undicesima giornata di. Terza vittoria nelle ultime quattro partite per la squadra pugliese che sale in undicesima piazza a 14 punti alle porte della zona play off.che rimane ferma a 10 punti in sedicesima posizione in piena zona play out. Nella prossima giornata ilse la vedrà incontro lo Juve Stabia,che ospiterà il Calcio Giugliano. Primo tempo con poche emozioni e molto tattico. Entrambe le squadre cercano di non subire il gol del vantaggio difendendo la proprio area con molta attenzione. Diversi scontri a centrocampo e partita molto spezzettata. Il ...

