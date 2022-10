Napoli-Sassuolo 4-0 | pagelle Sua Maestà Mario Rui

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ledi4-0 (oggi) a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Che cos’è, Ilaria, che rende gloriosi i misteri della pelota rotolante? Anche il fatto che il Napule fa quattro gol quattro e il giovane Meret si esibisce in sei tra parate e respinte provocate da quattro neroverdi: Laurienté, Pinamonti, Frattesi e Thorstvedt. Una cabala meravigliosa per un sabato pomeriggio caldissimo – 7 DI LORENZO. Ancora un assist che fa segnare: l’Euroappuntato Capitano e Marittiello in fase offensiva ribaltano il modulo spallettiano con uno slancio detonante. Un due-tre-cinque che fa rischiare qualcosa dietro (il minimo sindacale, si direbbe) ma che spariglia la trequarti avversaria. Le due fasce sono il palcoscenico principale delle nuove magie dello Sciamano toscano – 7 ZANOLI dal 79?. Che bella quella cavalcata all’87’ – 6,5 KIM. I ...