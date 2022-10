Predappio | il contro-corteo antifascista in faccia al Duce

(Di sabato 29 ottobre 2022) Aè toccato in sorte di essere comunque un simbolo. Se per fascisti e post-fascisti la città natale di Benito Mussolini continua essere meta di gite nostalgiche,costituisce anche un poderoso simbolo della liberazione del Paese. Il 28 ottobre 1944 i partigiani della ottava Brigata Garibaldi e i polacchi dell'ottava Armata scacciarono i nazifascisti dalla zona. La presa difu la premessa e la promessa della liberazione di tutto il Nord Italia. Quella data, tuttavia, per uno strano gioco della storia è anche la data in cui ricorre il centesimo anniversario della Marcia su Roma. Sta tutto qui il rilievo e l'attualità che ha assunto la manifestazione convocata qui dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Il presidente dell'Anpi di Forlì e Cesena, Gianfranco Miro Gori: "Noimo il ...

, alla manifestazione Anpi, non c'era il deputato dem, Andrea De Maria impegnato alla direzione nazionale del partito. "Avrei partecipato di persona se non fossi stato a Roma - ha ...... i neonati Fasci di combattimento, animati da un ex socialista romagnolo di, capace e ... dall'inizio alla fine della trionfante lottagli appetiti bestiali e le passioni del leninismo".«Oramai non è più nemmeno folclore», dice Francesco Sassone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Bologna e dirigente dei meloniani sotto le Torri, pensando ai nostalgici in fila davanti alla c ...Santarelli: "Per noi Arditi sfilare a Predappio è obbligo morale, le leggi razziali sono state un errore, ma nel ventennio furono fatte cose fantastiche" ...