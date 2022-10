Usa accelerano piani immagazzinare armi nucleari aggiornate in Europa

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Gli Stati Uniti hanno accelerato la messa in campo di una versione più accurata della sua principale bomba nucleare nelle basi NATO in. Lo rivela Politico citando un cablogramma diplomatico ...

Gli Stati Unitii piani per aggiornare il dispiegamento di nuove bombe nucleari nelle basi Nato in Europa. ha messo in evidenza il presidente. . 27 ottobre 2022Gli Stati Uniti hanno accelerato la messa in campo di una versione più accurata della sua principale bomba nucleare nelle basi NATO in Europa. Lo rivela Politico citando un cablogramma diplomatico ...Immediata la risposta alle esercitazioni fatte da Putin. Aggiornamento degli armamenti atomici avviato, si rischia ogni giorno di più la terza guerra mondiale ...