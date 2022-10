Seminude agli Uffizi | l’elogio di Sgarbi | “Dov’è lo scandalo?”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Vuoi o non vuoi, finiscono tutti di fronte alla Venere del Botticelli. E poi scoppiano le polemiche. È successo con Chiara Ferragni, influencer che si fece immortalare di fronte all’opera d’arte per sponsorizzarla. E adesso a due procaci colleghe della suddetta, che nei giorni scorsi sono entratee hanno posato di fronte al famoso dipinto. Piccolo problema: lo hanno fatto mettendo in mostra i loro seni, ben visibili sotto gli abiti più che succinti. Il tutto aveva uno scopo: condividere gli scatti con circa 10 milioni di follower che le due, insieme, sono riuscite a conquistare nel tempo. Il problema è che se ne è accorto un consigliere comunale di Firenze di Fdi, Alessandro Draghi, che non l’ha presa bene. “La Venere del Botticelli – dice – non può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne ...