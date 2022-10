Pagelle HJK-Roma 1-2 | voti e tabellino Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ledi HJK-1-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la quinta giornata di. In Finlandia qualche difficoltà di troppo per i giallorossi, che passano in vantaggio con Abraham nel primo tempo. Nella ripresa la vecchia conoscenza della Serie A Hetemaj pareggia, poi però Hoskonen trova uno sfortunato autogol. Di seguito ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS HELSINKI (3-5-2): Hazard 6.5; Hoskonen 5, Halme 4.5, Peltola 6; Soiri 6, Lingman 6.5, Vaananen 5.5, Hetemaj 7 (25’ st Boujellab 6.5), Browne 6.5; Hostikka 6, Olusanya 5 (1’ st Abubakari 6). In panchina: Tannander, Saksela, Toivio, Ri. Riski, Martic, Radulovic, Terho, Tanaka, Serrarens, Yli-Kokko. Allenatore: Koskela ...