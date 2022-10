Alfa Romeo Giulia e Stelvio - Ecco il restyling | muso da Tonale | strumentazione digitale | motori invariati

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L'introduce ildelle. Si tratta di un aggiornamento che interviene sul design, pur con mano leggera, ma anche sulle dotazioni e sulla gamma, mentre rimane sostanzialmente invariata l'offerta dei propulsori. La commercializzazione del facelift sarà avviata nel mese di febbraio del 2023, con prezzi ancora da definire. I nuovi gruppi ottici ispirati alla. L'elemento di spicco di questa rivisitazione è l'introduzione dei gruppi ottici anteriori matrix full Led ispirati al design della, con tre elementi grafici per lato. Qui troviamo per la prima volta su questi modelli l'Adaptive Front Lighting System, che regola il fascio di luce in base alla velocità, e il Glare-Free High Beam Segmented Technology, che permette di ...

Porro ha ricordato: 'Fra la Fiat 124 e l'156 c'e' stato tutto un mondo di automobili che hanno permesso di ottenere 9 volte il premio 'Car of the Year' in Europa dal 1964 al 1998 grazie ai ...Quella in via di conclusione e la prossima sarà la stagione finale dell'in Formula 1. Il logo e il nome del Biscione a partire dal 2024 non comparirà più sulla Sauber e la scuderia elvetica correrà in proprio in attesa della partnership con l'Audi che inizierà ...Le due auto del Biscione si presentano con un restyling per arrivare sul mercato nel 2023: ecco allestimenti, caratteristiche e novità ...Annuncio vendita Alfa Romeo Stelvio Stelvio 2.2 Turbodiesel 190 CV AT8 Q4 Sprint usata del 2020 a Torino nella sezione Auto usate di Automoto.it ...