Scarpinato evoca i teoremi giudiziari contro la destra Meloni | lei giudice intriso di ideologia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Intervento durissimo del senatore M5S Roberto, ex magistrato, in Aula al Senato.punta l’indicelaeversiva,le stragi “neofasciste” e i depistaggi. Giudica insufficienti le parole di Giorgiasul fascismo. I conti col passato si chiuderanno “solo quando ci sarà verità sulle stragi del neofascismo e verranno esclusi dal vostro Pantheon taluni personaggi”.preoccupato anche dal presidenzialismo “Resta viva – va avanti– la preoccupazione sul vostro voler mettere mano alla Costituzione” con la riforma del “presidenzialismo che potrebbe rivelarsi una ritorsione autoritaria” che porterà “all’uomo solo al comando”. Applausi ripetuti dai banchi del centrodurante la ...

Sardegna e Libertà

Vedi Anche M5s,: 'Democrazia in pericolo'. De Raho: 'Errore chiudere i processi perché la sentenza non interviene in tempo' Le parole di Crosetto - Ma cosa ha detto esattamente Crosetto L'...Forse la primaquella che padre Alex Zanotelli chiama "Decolonizzazione dell'immaginario" e ..."! Il Fatto Quotidiano, il blog di Davide Mattiello , 22/01/2022 ***** Sardegna e Libertà • Letture domenicali: la mafia e il deep state italiano