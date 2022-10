(Di mercoledì 26 ottobre 2022) AGI - Scoppia il '' del video, che sta spopolando sui social, che riprende la presidente del Consiglio,, ieri nell'Aula della Camera, mentre ascolta l'intervento in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo del leader M5s, Giuseppe. Dalla lettura del, sembrerebbe checommenti, a bassa voce, quanto sta dicendo l'ex premier lasciandosi andare ad una affermazione 'colorita'., sempre secondo la lettura del, sembra infatti pronunciare la parola "che merd...". Dallo staff di, tuttavia, si precisa che la parola pronunciata dalla presidente del Consiglio è "che meriti", replicando allo stessosul Pnrr. Vi do la buonanotte con il ...

AGI - Agenzia Italia

Gli esperti hanno spiegato che in questoverrebbero messi fuori uso sia i satelliti che le ... Se ne deduce che , considerato quanto oggi l'umanità sia dipendente dalla tecnologia e dal mondo...... che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal indi necessità. ... eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sitovenditore. Offerte ... Il caso del labiale di Giorgia Meloni su Conte Un momento di paura per uno degli uomini della televisione più chiacchierati del momento, ovvero Marco Bellavia. Che cosa gli è successo Andiamo a scoprire insieme il suo caso.Anticipo dell’undicesima giornata per la Sir Safety Susa Perugia , a Civitanova alle 20.30 c’è da battere la Lube .