Pagelle Sassuolo Verona | Frattesi e Laurientè decisivi come Ceccherini | Hien soffre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 11ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:FLOP:VOTI: al termine del match(4-3-3): Consigli 7; Toljan 5,5, Erlic 5,5, Ayhan 5, Kyriakopoulos 6;7, Obiang 6,5 (61? Maxime Lopez 6), Thorstvedt 6; D’Andrea 5 (61? Traore 6,5), Pinamonti 5,5, Lauriente 7 (71? Ceide 6). In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Rogerio, Henrique, Harroui, Alvarez, Antiste, Tressoldi. Allenatore: Alessio Dionisi(3-4-1-2): Montipò 6;7 ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23:Verona Ledei protagonisti del match trae Verona, valido per la 11ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Laurientè FLOP: Hien VOTI: al termine del ...In attesa dei posticipi Cremonese - Sampdoria e- Verona, ecco le valutazioni della Gazzetta alle direzioni delle gare dell'undicesima giornata di campionato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...I gialloblù escono sconfitti dal confronto con i neroverdi. Al Mapei Stadium i gialloblù vengono rimontati e trovano la sesta sconfitta consecutiva Altra sconfitta per l’Hellas Verona: contro il Sassu ...Sassuolo-Verona: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...