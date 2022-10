L’autunno caldo europeo

Leggi su it.insideover

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’Europa ribolle in un autunnoche, rispetto ad altre fasi di grandi mobilitazioni collettive, non porta però con sé rivendicazioni ideologiche, culturali, sociali e valoriali di qualsivoglia natura, ma un fattore amalgamante al tempo stesso più basilare e inequivocabile: il timore per il futuro. Il caso della Francia infiammata dalle proteste per il caro-energia InsideOver.