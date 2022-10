Ooutfit e acconciature autunno 2022 | gettonate le trecce e il blazer in pelle di Anna Tatangelo

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 22 ottobre 2022)anche in tour non perde occasione di sfoggiare degli outfit molto pratici. Ultimamente ha indossato unindavvero meraviglioso. Inoltre con i suoi capelli ha realizzato dellee ovviamente in entrambi i casi ha lanciato le giuste ispirazioni per questo. Quindi è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le ultime novità della stagione. Tendenze moda outfit ringiovanentiPer alcuni momenti di svago,ha indossato un look total black davvero molto sbarazzino. Quest'ultimo è composto da un paio di leggings. Il capo in questione è perfetto per mettere in evidenza il fisico longilineo della cantante. Inoltre...