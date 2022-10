Fiorentina Inter 2-2 LIVE | pareggio di Ikoné

(Di sabato 22 ottobre 2022) Allo stadio Artemio Franchi, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Artemio Franchi,si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi2-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? GOL DELL’– Lautaro Martinez vince il rimpallo con Milenkovic e va subito in verticale per Barella che, davanti a Terracciano, trova la rete del vantaggio con una conclusione di esterno. 8? Infortunio– Si è fatto male Nico Gonzalez. Problema muscolare per l’argentino, che sarà costretto a lasciare il campo. 10? Occasione– Kouamé ...

Commenta per primo Anche inè andato a segno Nicolò Barella . Come testimoniano i dati Opta , il nerazzurro diventa così uno dei tre centrocampisti ad aver sia quattro gol che almeno quattro assist nei cinque ...FIRENZE -si affrontano allo stadio Franchi di Firenze per l'. I viola hanno rimediato un solo punto nelle ultime tre gionate, pareggiando a Lecce nell'ultimo turno dopo le sconfitte con ...60' - Gran giocata di Kouame, che lavora un pallone e lancia Ikoné in uno contro uno con Acerbi: il francese prima inciampa un po' sul pallone, poi lo ritrova e con il mancino ...54' - Giallo per Amrabat che prima regala palla all'Inter, poi stende Barella in contropiede. Contatto molto lieve e arbitro severo con il centrocampista viola. 52' - Cambio ...