Sai che esiste una città che si chiama proprio ‘Babbo Natale’? In questo posto è Natale 365 giorni l’anno

Leggi su funweek

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Manca sempre meno ae in tanti si stanno già organizzando per abbellire la casa con albero, presepe e luci. C’è poi chi ha prenotato un weekend in qualche parte del mondo per scoprire la tradizione natalizia dele chi volerà in uno dei luoghi dove è sempre. Infatti, esistono dei Paesi in cui l’atmosfera natalizia rimane per tutto, uno tra questi è Santa Claus in Indiana. LEGGI ANCHE:–Il magico paese di Babbosi trova a soli 50 minuti da Roma Santa Claus in Indiana, dove è sempreSiSanta Claus, in italiano Babboed è una delledove è365al. Gli abitanti sono folletti e i camion dei pompieri sono ...