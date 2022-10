Agenzia ANSA

La ministra, brexiteer pragmatica e attuale Leader of the House alla Camera dei Comuni, è la prima candidata a scendere ufficialmente in campo per la successione a Liz Truss come leader Tory e ...Secondo la stampa britannica, BoJo può battere in volata Sunak e. Wallace è già dalla sua e i laburisti si allarmano Sono Rishi Sunak ei primi aspiranti alla successione di Liz Truss come leader della maggioranza Tory e futuro premier britannico ad aver avviato la battaglia per la raccolta delle 100 firme di sostegno ... Gb: Penny Mordaunt ci prova, prima candidata a dopo Truss - Ultima Ora Penny Mordaunt, attuale leader alla Camera dei Comuni britannica, è la prima candidata a scendere ufficialmente in campo per la successione a Liz Truss come leader Tory e prossima premier. "Sono in co ...La ministra Penny Mordaunt, brexiteer pragmatica e attuale Leader of the House alla Camera dei Comuni, è la prima candidata a scendere ufficialmente in campo per la successione a Liz Truss come leader ...